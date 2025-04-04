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Хуситы нанесли новый массированный удар по авианосцу США Harry Truman

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли очередной удар по американскому авианосцу USS Harry Truman и кораблям, которые сопровождают его в Красном море. Об этом 4 апреля сообщил представитель движения Яхья Сариа.

«В ответ на американскую агрессию против нашей страны йеменские военно-морские, ракетные и беспилотные силы нанесли несколько ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по военным кораблям противника в Красном море, возглавляемым американским авианосцем Harry Truman», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Он добавил, что движение атаковало авианосную группу уже второй раз за прошедшие сутки, удары продолжались в течение нескольких часов. Таким образом, мятежники сорвали две воздушных атаки на Йемен, которые готовилась осуществить американская сторона, пояснил военный представитель движения.

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Сариа 2 апреля сообщал, что йеменские хуситы в очередной раз нанесли удар по тому же американскому авианосцу в Красном море. Он уточнил, что атаки с использованием крылатых ракет и беспилотников продолжались «вплоть до момента оглашения настоящего заявления», то есть были длительными.

Йеменские хуситы 30 марта заявили о трех атаках на американский авианосец USS Harry Truman за 24 часа. Уточняется, что в операции участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы, которые использовали несколько крылатых ракет и беспилотников.

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