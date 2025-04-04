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Ковальчук указал на значимость «Курчатовского института» для суверенитета России

Ковальчук: атомный проект 1943 года позволил РФ стать сверхдержавой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Реализация атомного проекта в 1943 году позволила России стать технологической сверхдержавой. Об этом 4 апреля «Известиям» рассказал президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы сегодня с вами живы и живем в одном из немногих, почти единичных суверенных государств только потому, что 80 с лишним лет назад, в 1943 году 12 апреля, нашей властью и частью научного сообщества было принято правильное решение — реализация атомного проекта», — сказал Ковальчук.

По его словам, этот проект Россия успешно реализовала и стала технологической сверхдержавой. Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин приложил много усилий, чтобы укрепить ядерный потенциал страны.

Ковальчук отметил, что ядерная триада России сегодня лучшая в мире, и поэтому страна может абсолютно спокойно смотреть в будущее.

11 февраля 1943 года в России было принято постановление о начале практических работ по созданию атомного оружия. Научное руководство всеми работами было поручено физику Игорю Курчатову.

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В феврале этого года в ходе форума будущих технологий Путин поблагодарил НИЦ «Курчатовский институт» за научную деятельность. Президент отметил эффективную работу исследовательского центра в сфере генетики и упомянул возможность создания подводных газовозов.

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