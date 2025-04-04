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Эксперты назвали среднюю стоимость покупки готовой квартиры без ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Покупка готовой квартиры без ипотечного кредита в среднем в России обойдется в 5,5 млн рублей. Такая оценка содержится в исследовании аналитического центра «Домклик», посвященного сделкам без ипотеки.

Наиболее высокие медианные цены на вторичном рынке зафиксированы в Москве — 13,2 млн рублей, Санкт-Петербурге (7,7 млн) и Московской области (6,7 млн). Также в десятку регионов с высокой стоимостью жилья традиционно входят Краснодарский край (медианная цена — 6 млн) и Татарстан (5,6 млн).

Специалисты также выяснили, что в разрезе общего числа (неипотечные сделки на новостройки, на готовое жилье и ипотечные сделки) доля сделок без ипотеки на «вторичку» неуклонно растет. Со второй половины 2023 года она выросла более чем в три раза, превысив 40% к концу первого квартала 2025 года. Рост доли неипотечных сделок на готовое жилье пришелся на период повышения ключевой ставки Банком России, подчеркивают аналитики.

В «Домклик» также отметили, что чаще всего готовые квартиры на вторичном рынке без ипотеки покупают жители Москвы (почти 18%), Московской области (14,2%) и Санкт-Петербурга (7,3%). На эти три региона совокупно приходится около 40% всех неипотечных сделок по покупке жилья на вторичном рынке.

Самое недорогое жилье без оформления ипотеки, по данным аналитиков, покупали в Республике Коми (2,7 млн рублей), Смоленской и Орловской областях — по 3,1 млн рублей. Обычно без ипотеки на вторичном рынке приобретают одно- или двухкомнатную квартиру площадью 42-44 кв. м.

Оформление сделки без ипотеки доступно в офисах «Сбера» и «Домклик» по всей России. Записаться на сделку можно онлайн. Далее менеджеры проверят недвижимость на юридическую чистоту. По итогам проверки клиент получит сертификат гарантии и сможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки. Специалисты составят договор купли-продажи, акт приема-передачи и расписку, с учетом обстоятельств клиента, требований законодательства и практики Росреестра, а также помогут зарегистрировать переход права собственности и безопасный перевод оплаты продавцу.

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