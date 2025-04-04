Рубио не исключил давления конгресса на Трампа с целью введения санкций против РФ
Конгресс США намерен требовать от президента Дональда Трампа ужесточения санкций против России. Об этом 4 апреля заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Рубио добавил, что конгрессмены уже начали разрабатывать законопроекты для введения новых антироссийских санкций, дополняет «Газета.Ru».
7 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты будут готовы «пойти ва-банк» и ввести новые санкции в отношении российской энергетической отрасли ради завершения конфликта на Украине. По его словам, это может помочь добиться максимального эффекта за короткое время.