Прощание с режиссером Назаровой пройдет 5 апреля

Прощание с режиссером, сценаристом и актрисой Натальей Назаровой пройдет 5 апреля в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил продюсер Филипп Кудряшов в беседе с aif.ru.

По его словам, начнется церемония в 12:00 по адресу: Ваганьковский переулок, 9. О месте захоронения пока не сообщается.

Наталья Назарова скончалась 2 апреля в возрасте 55 лет. Причиной стало онкологическое заболевание, пишет НСН.

По словам Кудряшова, над своим последним фильмом Назарова работала, уже будучи тяжело больной. Продюсер подчеркнул, что картина стала для режиссера «самым значимым проектом в жизни».

Назарова родилась в 1969 году. В 1995-м окончила ГИТИС и затем преподавала там с мужем, отмечает «Москва 24». За свою карьеру Назарова сняла такие ленты, как «Плакать нельзя», «Райцентр», «Любовный треугольник», «Светлячок», «Просто концерт» и «Дочь». Также она написала сценарии к таким проектам, как «Бесы», «Ранетки», «Измена» и многим другим. Также она сама снималась в таких проектах, как «Марш Турецкого», «Ростов-папа» и «Каменская-3», сообщает 360.ru. За вклад в культуру Назарова была награждена медалью «За труды в культуре и искусстве», уточняет сайт kp.ru.