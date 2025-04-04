В КНР начали антимонопольное расследование против американской DuPont
В Китае начали антимонопольное расследование против местного подразделения американской химической компании DuPont. Об этом 4 апреля проинформировало Государственное управление по регулированию рынка КНР.
«Поскольку компания DuPont China Group Co., Ltd. подозревается в нарушении антимонопольного законодательства Китайской Народной Республики, Государственное управление по регулированию рынка начало расследование в отношении компании», — проинформировали на сайте ведомства.
Уточняется, что действия компании будут расследовать в соответствии с законом.
Газета The New York Times 4 апреля сообщила, что регуляторы в Европе рассматривают возможность наложения на соцсеть X (бывш. Twitter), принадлежащую миллиардеру Илону Маску, штрафа в размере более $1 млрд, потому что X, по их мнению, нарушает законы Евросоюза (ЕС) в сфере удаления противоправного контента.