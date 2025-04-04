Ученые в РФ создали прототип робота-вездехода

Российские ученые создали прототип робота-разведчика в форме шара, «Известия» выяснили перспективы разработки. Устройство компактное, маневренное и обладает высокой проходимостью. Робот-вездеход может передвигаться по земле, грязи, снегу и даже воде. Шар приводится в движение за счет маятника и может разогнаться до 1 м/с.

«Благодаря своей конструкции эти роботы обладают рядом существенных преимуществ. Прежде всего сферическая оболочка в герметичном исполнении защищает все внутренние компоненты от агрессивных условий окружающей среды. Они не боятся влаги и грязи», — рассказал Юрий Караваев, профессор кафедры «Мехотронные системы» ИГТУ им. М.Т. Калашникова.

Изобретение оснащено камерой и пригодится нашим бойцам на СВО. Аппарат можно запрограммировать на самостоятельное выполнение задачи. Робот сможет вести разведку, собирать и передавать данные о местности. Небольшие размеры позволят аппарату попасть в самые труднодоступные места. Кроме того, есть возможность быстро модифицировать устройство в зависимости от конкретных целей. При этом под некоторые задачи планируется производство более крупных роботов, сообщает телеканал «Известия».

В перспективе аппарат сможет нести полезную нагрузку больше своей массы, а себестоимость одного робота составляет около 5 тыс. рублей. Ученые заявляют, что разработка позволит укрепить научно-технологический суверенитет России.

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