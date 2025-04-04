У выжившего после нападения медведя в Подмосковье серьезно повреждено лицо
У мужчины, выжившего после нападения медведя в Шаховском районе Московской области, сильно пострадало лицо. Об этом 4 апреля «Известиям» рассказала местная жительница Елена.
«У него множественные раны, практически не сохранились лицо и кожа головы», — сообщила она, добавив, что мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
По словам женщины, пострадавший отправился в лес за оленьими рогами. После нападения хищника ему удалось обратиться за помощью к спасателям.
«По его словам, зверь бросился сзади <…> и принялся глодать лицо. Судя по следам, животное таскало его тело по лесу, но мужчина притворился мертвым и каким-то образом был в сознании», — поделилась собеседница.
Инцидент произошел 3 апреля в районе деревни Соколово. Медведь напал на 29-летнего мужчину, находившегося на лесной делянке. Пострадавшего госпитализировали с ранами головы и груди, а также переломом плеча, однако он смог выжить. За состоянием мужчины наблюдают врачи.