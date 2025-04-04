Американские СМИ назвали российский «Корнет» одним из лучших ПТРК в мире

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» стал одним из самых эффективных в мире. Об этом 4 апреля написало американское издание 19FortyFive.

«Корнет» широко использовался в текущем российско-украинском конфликте и с большим эффектом. Благодаря своей дальности и мощной боевой части «Корнет» оказался смертельным противником для украинских танков, даже для высокозащищенной западной техники, такой как M1 Abrams», — говорится в публикации.

Уточняется, что одним из главных достоинств «Корнета» является универсальность комплекса. Существует как переносные, так и стационарные варианты ПТРК, предназначенные для установки на технику. Подобная гибкость позволяет применять комплекс в широком диапазоне тактических сценариев.

Мощная тандемная боевая часть ракеты «Корнета» позволяет пробивать броню современных танков, дополнительно оснащенных динамической защитой. Система полуавтоматического наведения боеприпаса по лазерному лучу обеспечивает комплексу «значительную точность и надежность», отметили в издании.

В декабре прошлого года журнал The National Interest сообщил, что российский ПТРК «Корнет» превосходит американский Javelin. По оценке эксперта, каждое попадание российского ПТРК в цель наносит ей гораздо больший урон в сравнении с тем, который наносит выстрел из американской системы.