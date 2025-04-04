Лавров обсудил с секретарем Ватикана идеи по украинскому урегулированию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта. Об этом 4 апреля говорится в заявлении пресс-службы Святого престола.

«Архиепископ Пол Ричард Галлахер и Сергей Лавров провели дискуссию, сосредоточенную на общих рамках мировой политики, уделив особое внимание ситуации с <конфликтом> на Украине и некоторым инициативам, направленным на прекращение военных действий», — говорится в сообщении.

Как сообщили на сайте российского МИДа, Лавров и Галлахер выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога. Они подняли тему ведущегося российско-американского диалога о путях прекращения огня с обязательным надежным устранением его первопричин.

Кроме того, была подтверждена готовность Святого престола «продолжать свои гуманитарные усилия по обмену пленными». Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с религиозной жизнью, в частности, касающиеся положения Католической церкви в РФ.

Ранее, 31 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет согласия России на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. За день до этого Трамп заявил о намерении провести новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время.

Последний телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 18 марта. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.