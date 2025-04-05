Эксперт рассказал о перспективах внедрения голосовых ИИ-ассистентов в банках

К 2026 году голосовой искусственный интеллект (ИИ) станет стандартом обслуживания в 50% крупнейших банков, считает технический директор разработчика в сфере голосового ИИ Fromtech Александр Цепелев. Об этом он рассказал «Известиям» 5 апреля.

Генеративный искусственный интеллект трансформирует принципы взаимодействия с клиентами. Однако главный вызов заключается не в доступности самих технологий, а в их адаптации под реальные потребности бизнеса, подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что многие кредитные организации используют устаревшие системы (legacy) и требуют локального размещения ИИ (on-premise) из-за требований безопасности. Вследствие такого распределения программного обеспечения повышается нагрузка на серверы банков и усложняется масштабирование. По словам Цепелева, оптимальным подходом становится гибридная архитектура: критически важные данные обрабатываются локально, а генерация ответов и анализ намерений — в защищенном облаке. Такой подход снижает нагрузку на инфраструктуру и ускоряет внедрение новых ИИ-функций.

Помимо технических сложностей, многие банки сталкиваются с низким уровнем доверия клиентов к цифровым решениям. По данным Fromtech, до 90% клиентов финансовых организаций по-прежнему предпочитают живое общение с оператором. Эксперт объяснил это социальными и психологическими барьерами. Российские ИИ-модели пока не научились воспроизводить естественную эмпатию и гибкость человеческого общения, что создает у пользователей ощущение искусственности диалога.

По его мнению, один из возможных вариантов решения — внедрение RAG-систем (Retrieval-Augmented Generation). Это технология позволяет ИИ не выдумывать ответ, а находить релевантную информацию в базе знаний и формулировать ответ на ее основе.

Вместе с тем Цепелев обратил внимание на то, что финансовый сектор осваивает ИИ постепенно — в банковской сфере неприемлемы даже минимальные риски. В настоящее время технологии тестируют на простейших операциях, однако их важность будет только расти.

«Согласно трендам, уже к 2026 году голосовой ИИ станет стандартом обслуживания в 50% крупнейших банков», — заключил он.

Ранее, 12 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для достижения технологического суверенитета страны необходимо вкладываться в исследования искусственного интеллекта. Он отметил, что федеральный бюджет предусматривает финансирование на реализацию мероприятий в данной сфере.