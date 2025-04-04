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Рубио заявил об оптимистичном настрое США по мирному урегулированию на Украине

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Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что оптимистично оценивает перспективы мирного урегулирования на Украине. Об этом он сообщил 4 апреля на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Надеюсь, мы добьемся прогресса в достижении мира. Я сохраняю оптимизм, что мы сможем. Это будет трудно, это будет сложно, но я настроен оптимистично», — заявил он во время трансляции, которая велась на телеканале C-SPAN.

Рубио подчеркнул, что США будут добиваться в первую очередь прекращения огня и что обеим сторонам конфликта нужно будет идти на уступки, чтобы добиться прочного мира.

Он добавил, что было важно изначально наладить диалог с Россией, чтобы добиться прогресса в достижении мира.

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Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский готовы заключить сделку в рамках мирного урегулирования конфликта.

3 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в вопросе конфликта на Украине важно не только говорить, но и быть услышанными, это сейчас наблюдается в отношениях с администрацией США.

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