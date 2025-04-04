Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 3,3 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 3301 человека, еще 4792 человека получили ранения. Об этом 4 апреля сообщает китайский портал China News.
«В результате сильного землетрясения в Мьянме 28 марта в стране погиб 3301 человек, 4792 получили ранения и 221 человек пропал без вести», — говорится в сообщении.
Отмечается, что произошедшее сейсмособытие стало крупнейшем землетрясением в этом году и самым сильным на континенте за последнее десятилетие.
28 марта стало известно о двух землетрясениях, зафиксированных в азиатской республике. Их магнитуда составила 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.
На следующий день в Мьянму приехало свыше 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток. В общей сложности российские спасатели оказали помощь более чем 120 жителям королевства.