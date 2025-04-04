Песков: телефонный разговор Путина и Трампа не планируется, в графике ничего нет
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется. Об этом 4 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет», — сказал пресс-секретарь российского лидера на брифинге.
Ранее в этот день телеканал NBC News сообщил, что окружение Трампа советует ему не проводить очередной телефонный разговор с Путиным «до согласия на полное прекращение огня». В публикации указано, что Трамп может «внезапно» захотеть поговорить с Путиным. Однако окружение президента США считает, что звонок дух лидеров сейчас — плохая идея.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 3 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.