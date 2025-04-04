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СМИ рассказали о двойных стандартах ЕС после заявлений Каллас о России

L'Antidiplomatico: слова Каллас о России свидетельствуют о двойных стандартах ЕС
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Радикальные и антироссийские высказывания главы евродипломатии Каи Каллас являются символом двойных стандартов ЕС. Об этом 4 апреля сообщил итальянский портал L’Antidiplomatico.

В материале уточняется: с одной стороны, Каллас критикует торговые войны, утверждая, что в них не бывает победителей. С другой — одобряет политику, провоцирующую Европу на открытое противостояние с Россией, что несет в себе угрозу реальной ядерной катастрофы.

По мнению журналистов, Каллас и другие европейские чиновники не желают признавать, что антироссийские санкции наносят серьезный ущерб экономике ЕС, а отказ от российского газа сделал Европу зависимой от США, добавила «Газета.Ru».

«Горькая ирония заключается в том, что в то время как демонизируется зависимость от российского газа, который гарантировал семьям и предприятиям дешевую энергию, сейчас создается гораздо более обременительная зависимость — от американских систем вооружений, которые на десятилетия свяжут Европу логикой конфронтации и непомерными расходами на содержание», — отметили на портале.

Отмечается, что, если Каллас и ее сторонники действительно верят в то, что «в войне не бывает победителей», им стоит отказаться от агрессивной риторики, ведущей континент к бессмысленному противостоянию.

«Вместо того чтобы слепо потворствовать НАТО, подпитывая милитаристскую спираль, которая выгодна только военной промышленности Вашингтона, Европа должна взять свою судьбу обратно в собственные руки», — подчеркнули в материале.

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Ранее, 2 апреля, французский политик Флориан Филиппо назвал Каллас признанным ничтожеством и обвинил в стремлении начать войну с Россией. По словам Филиппо, антироссийская политика Каллас ведет не только к вероятному конфликту, но и обходится Евросоюзу в огромные деньги.

Каллас 1 апреля сообщила, что Брюсселю следует как можно активнее поддерживать киевский режим, чтобы обеспечить Украине сильные позиции на мирных переговорах. Она напомнила, что Европа не так давно приняла 16-й пакет антироссийских санкций и обсуждает введение 17-го пакета.

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