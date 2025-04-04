Американцы раскрашивают картофель к Пасхе из-за высоких цен на яйца

В США настолько подорожали куриные яйца, что некоторые жители страны собираются заменить их на Пасху картофелинами и луковицами, которые раскрасят в разные цвета. Об этом 4 апреля пишет газета The New York Times (NYT).

«Видеоролики о том, как красить зефир, картофель и даже лук, начали распространяться в социальных сетях и на новостных сайтах», — пишет газета.

Яйца в США резко подорожали зимой, после того как десятки миллионов кур-несушек умерил от птичьего гриппа. В феврале десяток яиц стоил в среднем $5,9 (499,43 рубля) — это максимальная стоимость за последние 10 лет. При этом в некоторых штатах покупатели могли заплатить более $10 (846,48 рубля) за пачку. Оптовые цены на яйца начали снижаться только в марте, однако в целом для того, чтобы цены на яйца вернулись к более приемлемым, потребуется время.

Теперь ролики креативных кулинарных блогеров, предлагающих свои рецепты изготовления яиц для пасхального стола, набирают десятки миллионов просмотров. Одна из авторов блога предложила сделать яйцо из арахисового масла и покрыть его глазурью из белого шоколада, выкрашенного в голубой цвет, похожего на яйца малиновки (Crowded Kitchen Peanut Butter Eggs).

«Видео, демонстрирующее процесс и готовый продукт — нежно-голубое яйцо с крапинками какао-порошка, — набрало более 64 млн просмотров и 33 тыс. комментариев в Instagram, Facebook (обе соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и TikTok», — пишет газета.

Президент США Дональд Трамп 2 марта отверг обвинения в том, что во время первой недели его правления в стране существенно выросли цены на куриные яйца. Он отметил, что тогда только вступил в должность и не мог никак повлиять на ситуацию с ценами на данный продукт.

Телеканал CNN 14 января сообщил, что граждане США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа. Уточнялось, что восстановление стабильности на рынке продуктов в стране может занять от шести до девяти месяцев. Кроме того, дефицит привел к росту цен на яйца. 7 февраля стало известно, что на фоне дефицита магазины в США ввели ограничения на покупку яиц.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила администрацию экс-президента США Джо Байдена в убийстве перед своим уходом почти 8 млн кур по всей стране.