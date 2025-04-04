Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 190 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за сутки потеряли более 190 военнослужащих. Об этом 4 апреля сообщило Министерство обороны России.

Там отметили, что российская армия нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также живой силе и технике противника в еще 12 населенных пунктах.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей», — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что ВС России также уничтожили три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 71,9 тыс. военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2,2 тыс. боевых бронированных машин и 2,6 тыс. автомобилей.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что артиллерийские расчеты подразделений ВДВ группировки войск «Север» уничтожили пункты наблюдения и склад с боеприпасами ВСУ в приграничье Курской области. Уточнялось, что во время боевой работы у расчетов есть буквально считаные минуты на занятие огневых позиций, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела.