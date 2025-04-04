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Ковальчук рассказал о создании в РФ масштабной исследовательской инфраструктуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В течение пяти лет Россия будет иметь самую совершенную исследовательскую инфраструктуру. Об этом 4 апреля заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«По решению президента [России Владимира Путина] запущена масштабная программа по созданию исследовательской инфраструктуры. И фактически всё двигается полным ходом. Значит, и мы в течение ближайших пяти лет будем иметь самую совершенную инфраструктуру исследовательскую на базе мегаустановок в мире», — сказал он на мероприятии, посвященном переизбранию главы Ассоциации содействия науке.

В эту инфраструктуру также войдут две ключевые установки: реактор ПИК в Гатчине и синхротрон с лазерами на свободных электронах в Протвино, добавил Ковальчук.

«Создается новый синхротрон в Курчатском институте, где мы находимся. <...> Строится синхротрон на острове Русский в университете. И в этом году мы должны запустить синхротрон «Скиф» под Кольцово», — рассказал он.

Кроме того, президент НИЦ отметил, что в этом году планируется сдача восьми объектов ядерной медицины.

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В ноябре прошлого года Путин заявил, что народ России созидал великую державу, открыл человечеству дорогу к изучению звезд, а также обеспечил лидерство страны в использовании мирного атома. Он также подчеркнул, что свое будущее сограждане должны определять сами на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры и твердой приверженности нравственным ценностям.

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