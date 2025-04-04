Три человека погибли при пожаре в частном доме под Наро-Фоминском
Супружеская пара и их несовершеннолетняя внучка погибли в результате пожара в частном доме в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области в пятницу, 4 апреля.
Возгорание произошло в частном домовладении СНТ «Эврика» в Наро-Фоминском городском округе ночью 4 апреля.
«В ходе ликвидации пожара обнаружены тела 11-летней девочки и ее бабушки и дедушки», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, продолжаются допросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в СК.
Накануне в подмосковной Власихе четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме, передает НСН.
Во время пожара были спасены семеро человек, среди них двое детей, передает RT. Всего эвакуированы 20 человек, в частности, пятеро несовершеннолетних, уточняется на сайте kp.ru.