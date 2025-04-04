Экономист оценил перспективы сотрудничества РФ и США по редкоземельным металлам

Взаимодействие России с Соединенными Штатами Америки в области редкоземельных металлов (РЗМ) может стать важным шагом к расширению экономического партнерства между двумя странами. Таким мнением в беседе с «Известиями» 4 апреля поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Ранее, 3 апреля, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсуждал тему редкоземельных металлов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во время встречи в Вашингтоне.

«Россия является одним из крупнейших поставщиков ресурсов в мире, и у нас есть серьезные возможности по добыче и поставкам редкоземельных металлов», — отметил Чирков.

По его словам, интерес США к таким соглашениям закономерен, поскольку Вашингтон активно ищет надежных партнеров в этой высокотехнологичной сфере, а Россия — один из самых прогнозируемых и ресурсообеспеченных партнеров.

«Российская экономика становится всё более открытой, и сотрудничество с США в сфере редкоземельных металлов способно укрепить торговые связи, увеличить экспорт и поддержать технологическое развитие», — подытожил Чирков.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.