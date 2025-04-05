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Эндокринолог объяснила роль тестостерона в женском организме

Эндокринолог Биндюкова: тестостерон в женском организме влияет на половое влечение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Тестостерон играет значимую роль в женском организме. Он активный участник регуляции менструального цикла и играет ключевую роль в поддержании полового влечения. Об этом 5 апреля «Известиям» рассказала врач-эндокринолог «Инвитро» Лидия Биндюкова.

«Тестостерон вырабатывается у женщин в меньшем количестве, чем у мужчин, но не менее важен для их здоровья. Избыток или недостаток тестостерона может вызвать серьезные нарушения в организме», — объяснила эксперт.

Она уточнила, что этот гормон вырабатывается преимущественно в надпочечниках и яичниках. Кроме того, тестостерон является активным участником регуляции менструального цикла вместе с эстрогенами и прогестероном.

По словам Биндюковой, уровень гормона в крови зависит от возраста. Однако на этот показатель могут влиять разные факторы: образ жизни, питание, интенсивность занятий спортом и принимаемые лекарства.

«У здорового человека уровень гормона изменяется в зависимости от времени суток, то есть вырабатывается по циркадному ритму. Показатели тестостерона максимальны рано утром и значительно снижаются к вечеру», — отметила врач.

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Она пояснила, что у женщин отмечается колебание концентрации гормона в крови также в зависимости от фазы менструального цикла.

Специалист предупредила: повышенным уровнем тестостерона в крови у женщин от 18 до 50 лет считают значение более 1,72 нмоль/л. Но, оценивая этот показатель, нужно ориентироваться на референсные значения, используемые в лаборатории, где проводилось исследование.

Вместе с тем она добавила, что до полового созревания тестостерон вырабатывается в низких концентрациях. В зрелом же возрасте его показатели могут колебаться от 0,52 до 1,72 нмоль/л. Кроме того, он может повышаться во время беременности в три-четыре раза, а при менопаузе значительно снижается.

Если есть подозрение на избыток мужских половых гормонов — гиперандрогению — у женщин, то Биндюкова рекомендовала обратиться к эндокринологу. Специалист не только определит уровень тестостерона, но и может назначить исследования на глобулин, связывающий половые гормоны и другие анализы.

Наиболее распространенной причиной гиперандрогении у женщин, по словам эксперта, считается синдром поликистозных яичников. Реже причиной могут быть врожденная дисфункция коры надпочечников, опухоли яичников или надпочечников.

«Женщины, у которых повышен уровень мужских половых гормонов в крови, как правило, сталкиваются с нарушениями менструального цикла: редкими менструациями или их отсутствием, а также прекращением овуляции, что может стать причиной бесплодия», — рассказала врач.

По ее словам, повышенный уровень тестостерона в крови может также отражаться на внешности: появляется избыточный рост волос по мужскому типу, например, на лице, груди, животе, угревая сыпь, избыточная сальность кожи и облысение по мужскому типу.

Ранее, 25 марта, психолог Юлия Воробьева рассказала «Известиям» о причинах набора лишнего веса с точки зрения психологии. По ее словам, психосоматика появления лишнего веса заключается в желании защититься от мира, казаться больше, «иметь вес» в обществе. В случае непринятия себя набор лишнего веса — это попытка компенсировать психологический дискомфорт, повысить свою значимость и привлечь внимание за счет увеличения размеров. При этом человек может сравнивать себя с другими людьми, не понимать своих ценностей, зависеть от оценки других.

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