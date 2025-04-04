Любимова доложила Путину о модернизации музеев и библиотек в регионах РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова 4 апреля встретилась с президентом России Владимиром Путиным и доложила ему о модернизации музеев и библиотек в регионах. Об этом 4 апреля сообщили в Telegram-канале Кремля.
Глава ведомства также проинформировала российского лидера о развитии кинематографических студий в Донецкой и Луганской народных республиках и сотрудничестве с Минпромторгом по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами отечественного производства.
«У нас 77 музеев в новых регионах, в каждом из них мы вместе с федеральными музеями делаем детский центр. Вообще, мы много говорили с вами, благодарна очень за поддержку краеведческих музеев, и очень важно, что эта активная работа началась с новых регионов», — подчеркнула она.
Любимова также подняла тему совместной работы с фондом «Защитники Отечества» по поддержке участников спецоперации и членов их семей.
Ранее, 25 марта, Путин заявил, что культура является ресурсом экономического развития регионов. Выступая на заседании Совета по культуре и искусству, он отметил, что культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера и, в частности, на задачи воспитания подрастающих поколений граждан, которым предстоит определять будущее страны.