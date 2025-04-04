В Москве завершился капремонт в одном из корпусов Боткинской больницы

В Москве завершилась модернизация десятого корпуса ММНКЦ им. Боткина — одной из старейших столичных больниц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.



В ходе работ, в частности, было восстановлено покрытие коридоров и лестничных площадок из метлахской плитки. «Заменили межэтажные перекрытия, усилили конструкции здания, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили стропильную систему и кровельное покрытие, проложили новые инженерные сети», — сообщил градоначальник.



В обновленном здании разместился научно-академический корпус, куда переведут 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. В здании оборудованы трансформируемые лекционные залы и аудитории с мультимедийными системами.



Мэр также напомнил, что здание корпуса 1909 года постройки является объектом культурного наследия. Поэтому в ходе капремонта были проведены и реставрационные мероприятия: в частности, были сохранены эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей и аттик главного входа. «Кирпичные стены очистили и окрасили в темно-красный цвет», — написал Собянин, отметив, что именно такой способ отделки использовался в первой половине ХХ века.



В начале марта Собянин сообщил о том, что при больнице на территории ГКБ имени Вересаева в Дмитровском районе столицы появилась новая вертолетная площадка. Площадка может использоваться в режиме 24/7, там оборудован диспетчерский пункт, стойка для размещения метеооборудования и ветроуказателя и специальное светотехническое оснащение. По словам мэра, количество таких площадок при московских больницах будет постепенно увеличиваться.