Реклама
Прямой эфир
Мир
Американцы раскрашивают картофель к Пасхе из-за высоких цен на яйца
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 107 беспилотников ВСУ
Мир
На Украине сообщили о начале переговоров о размещении военного контингента НАТО
Общество
В Кремле сообщили об отсутствии сигналов от Европы о готовности диалога с РФ
Общество
Инженера приговорили к четырем годам по делу о гибели людей в ТЦ «Времена года»
Мир
Экономист Сакс указал на желание Европы продолжать конфликт на Украине
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Наро-Фоминском
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Армия
Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 190 военнослужащих
Армия
В Минобороны РФ сообщили о шести атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки
Общество
Суд отправил под домашний арест начальника НИИ Минобороны Протасова по делу о взятке
Мир
В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника
Происшествия
Женщина пострадала при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в Курской области
Экономика
Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
Мир
Китай включил 11 компаний из США в список ненадежных организаций
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в ДНР
Культура
Любимова доложила Путину о модернизации музеев и библиотек в регионах РФ

В Москве завершился капремонт в одном из корпусов Боткинской больницы

0
EN
Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве завершилась модернизация десятого корпуса ММНКЦ им. Боткина — одной из старейших столичных больниц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

В ходе работ, в частности, было восстановлено покрытие коридоров и лестничных площадок из метлахской плитки. «Заменили межэтажные перекрытия, усилили конструкции здания, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили стропильную систему и кровельное покрытие, проложили новые инженерные сети», — сообщил градоначальник.

В обновленном здании разместился научно-академический корпус, куда переведут 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. В здании оборудованы трансформируемые лекционные залы и аудитории с мультимедийными системами.

Мэр также напомнил, что здание корпуса 1909 года постройки является объектом культурного наследия. Поэтому в ходе капремонта были проведены и реставрационные мероприятия: в частности, были сохранены эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей и аттик главного входа. «Кирпичные стены очистили и окрасили в темно-красный цвет», — написал Собянин, отметив, что именно такой способ отделки использовался в первой половине ХХ века.

В начале марта Собянин сообщил о том, что при больнице на территории ГКБ имени Вересаева в Дмитровском районе столицы появилась новая вертолетная площадка. Площадка может использоваться в режиме 24/7, там оборудован диспетчерский пункт, стойка для размещения метеооборудования и ветроуказателя и специальное светотехническое оснащение. По словам мэра, количество таких площадок при московских больницах будет постепенно увеличиваться.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025