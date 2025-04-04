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Женщина пострадала при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в Курской области

Хинштейн: беспилотник ВСУ ударил по машине в селе Ржава, ранена женщина
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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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В Курской области в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадала женщина. Об этом 4 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржава Глушковского района, ранения получила 27-летняя женщина», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным врио губернатора, пострадавшую с поверхностными осколочными ранениями и травмой от акустической взрывной волны доставили в больницу, угрозы для ее жизни нет.

Хинштейн, обращаясь к жителям области, также напомнил, что находиться в приграничье опасно, и призвал на время отказаться от возвращения в эти регионы.

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Врио главы Курской области 28 марта сообщил, что в Льговском районе 30-летний тракторист при проведении полевых работ получил ранение в результате наезда на взрывное устройство ВСУ. По его словам, жизни мужчины ничего не угрожает.

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