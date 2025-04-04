На Украине сообщили о начале переговоров о размещении военного контингента НАТО
В Киеве стартовала встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по вопросу возможного размещения военного контингента после урегулирования конфликта с Россией. Об этом 4 апреля сообщило местное издание «Общественное».
«Цель визита французско-британской делегации в украинскую столицу — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента», — говорится в материале.
То, что встреча уже началась, изданию подтвердил источник в дипломатических кругах. По его словам, переговоры проходят на уровне начальников военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, британскую — адмирал Энтони Радакин.
Кроме того, запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета Financial Times 3 апреля сообщила, что Евросоюз (ЕС) изучает возможности применения структур управления НАТО при развертывании миротворческого контингента на территории Украины. В «коалиции желающих» обсуждалась инициатива, согласно которой структуры командования и контроля альянса должны использоваться при размещении «сил безопасности» в стране.