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Ковальчук рассказал о способе повышения роли науки в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 4 апреля заявил о необходимости увеличения влияния и значимости науки в России.

«Мы обратимся к представителям президента [России Владимира Путина] в округах <...> и создадим ячейки при полпредах в округах и в целом ряде науконасыщенных регионов, технологично насыщенных», — сказал Ковальчук на мероприятии, посвященном переизбранию главы Ассоциации содействия науки.

По его мнению, такие меры помогут привлечь больше людей к научной деятельности и использовать существующие ресурсы для увеличения влияния науки в стране.

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21 февраля Ковальчук на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил, что в России достаточно материи, энергии и интеллекта, под которым подразумевается душа человека, для развития науки. Он отметил, что человек является частью материального мира и любая человеческая мысль оказывается впоследствии доступной обществу через создание материала.

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