Ковальчук рассказал о способе повышения роли науки в России
Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 4 апреля заявил о необходимости увеличения влияния и значимости науки в России.
«Мы обратимся к представителям президента [России Владимира Путина] в округах <...> и создадим ячейки при полпредах в округах и в целом ряде науконасыщенных регионов, технологично насыщенных», — сказал Ковальчук на мероприятии, посвященном переизбранию главы Ассоциации содействия науки.
По его мнению, такие меры помогут привлечь больше людей к научной деятельности и использовать существующие ресурсы для увеличения влияния науки в стране.
21 февраля Ковальчук на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил, что в России достаточно материи, энергии и интеллекта, под которым подразумевается душа человека, для развития науки. Он отметил, что человек является частью материального мира и любая человеческая мысль оказывается впоследствии доступной обществу через создание материала.