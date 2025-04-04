«Сигнальная» слава

Дональд Трамп второго срока, переживший две попытки импичмента, два покушения и ряд уголовных дел — гораздо более продуманный и мудрый политик, опирающийся в своей власти на два фундаментальных столпа, две взаимно дополняемые опоры: экономический рост с позитивными финансовыми показателями и сплоченное лояльное окружение с верными подчиненными и элитами. Подкрепляет это и республиканское численное большинство в конгрессе США (сенат и палата представителей), и количественное доминирование консервативных прореспубликанских судей в Верховном суде США.



Однако всё это не останавливает усиливающуюся поляризацию общественно-политических сил в Соединенных Штатах. Демократические силы вышли из ступора первых месяцев после безоговорочного поражения и начали активно действовать. Под ударом как раз и оказались глубинные опоры мощи 47-го президента.

Во-первых, при всех заявлениях и усиленной работе первые 50 дней Трампа стали худшими в финансовом плане для США со времен кризиса 2008 года. Какова в этом роль либерально-демократических сил и «враждебных капиталов», нам доподлинно не известно, но очевидно, что без «помощи» извне не обошлось.

Во-вторых, идет удар по лоялистам из окружения Дональда Трампа: освистываются выступления республиканских конгрессменов, пикетируется Джей Ди Венс за свои радикальные позиции, компании Илона Маска подвергаются экономическому давлению и физическому имущественному вандализму.



Утечка из мессенджера Signal стала ключевой обсуждаемой темой западных СМИ на прошлой неделе. Скандал разразился после того, как главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга (ярого и давнего противника Трампа) случайно добавили в групповой чат, где оговаривались детали военной операции США против хуситов в Йемене.

Согласно опубликованным скриншотам из переписки, 11 марта 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет отправил точное время и информацию о вылете американских истребителей F-18, ударных беспилотников MQ-9, а также запуске крылатых ракет морского базирования Tomahawk.

Помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц отчитался о результатах ударов, а одобрительные сообщения написали практически все участники группы: вице-президент США Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Офис генерального инспектора Пентагона начал расследование в связи с использованием министром обороны Питом Хегсетом мессенджера Signal для координации ударов США по хуситам в Йемене 15 марта.

«Цель этой проверки — определить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники министерства обороны соблюдали политику и процедуры министерства обороны в отношении использования коммерческого приложения для обмена сообщениями в служебных целях», — уточнил исполняющий обязанности генерального инспектора Стивен Стеббинс.



Подобная ситуация сразу вызвала массированную атаку на команду Трампа со стороны его политических противников и большей части западной прессы. Более того, раскол начал формироваться и в среде республиканцев. Даже несмотря на официальные заявления пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт о «лжи» Голдберга об оружии массового поражения перед вторжением США в Ирак в 2003 году и о его резонансной статье 2020 года, в которой Трамп обвинялся в оскорблении американских войск во Франции, демократы в конгрессе требуют отставки либо Майка Уолца, либо Пита Хегсета, репутация которого далека от эталонной.

Суд уже обязал администрацию президента США сохранить этот групповой чат для дальнейших разбирательств. Соответствующее решение вынес судья округа Колумбия Джеймс Босберг. Истцом выступила организация American Oversight, которая обвинила администрацию Трампа в нарушении закона о хранении информации.



Однако, даже несмотря на очевидные доказательства, вся история выглядит крайне странно и неоднозначно. Просматриваются некоторые варианты с наличием разнообразных конечных бенефициаров сложившейся ситуации.

Во-первых, до сих пор нет точного понимания, каким образом последовательный противник Трампа Голдберг попал в чат. Пусть Уолтц и взял вину на себя, однако информация о том, кто именно добавил Голдберга, разнится. Есть версия, что это заместитель Уолтца — Алекс Вонг, который долгое время работал помощником у сенатора-республиканца Тома Коттона, который сейчас критикует Илона Маска и некоторые аспекты политики Трампа. Это объясняет, почему Вонга могли использовать для проведения спецоперации против президента США. Однако подобное быстро бы стало публичным, чего пока не происходит.

Во-вторых, сам Хегсет, действующий министр обороны, абсолютно внесистемный для Пентагона человек и призван для полной реорганизации и оптимизации министерства, перераспределения и сокращения бюджетов. Это вызывает очевидную негативную реакцию у руководства крупных военных компаний и их лоббистов в высших кругах власти, для которых снятие Хегсета жизненно необходимо.

Отметим, что за несколько дней до «Signal-гейта», контракт на разработку нового американского истребителя шестого поколения F-47 получила фирма Boeing, поддерживаемая Хегсетом, а не компания Lockheed Martin, которая уже много десятилетий считается главным поставщиком самолетов для Пентагона. Это решение уже сенсационно и пройти бесследно никак не могло.



В-третьих, как Хегсет, так и Уолтц — последователи рационального и «миротворческого» подхода к решению конфликта на Украине, что не может не раздражать демократов и «системных» республиканцев, ратующих за продолжение финансирования и последующую эскалацию. Кроме того, отвлечение внимания Трампа на решение внутренних политических кризисов ослабит продвижение переговоров по мирному урегулированию eкраинского кризиса и даст ястребам все козыри.



Ситуация с Signal — еще одна яркая и резонансная попытка радикальных демократов раскачать целостность действующей легитимной администрации Трампа, как это было на его первом сроке, когда список советников по национальной безопасности походил на калейдоскоп — Майкл Флинн, Кит Келлог, Герберт Макмастер, Джон Болтон.

Однако ответ президента в интервью NBC News был очевиден и однозначен: «Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм». Он заверил, что по-прежнему доверяет и Уолтцу? и главе Пентагона Хегсету, тем самым купируя любые попытки ввергнуть правящий класс в эпоху Маккартизма 1940–1950-х годов.



Кроме того, есть релевантный пример предыдущего срока Джо Байдена, когда никто не был уволен за гораздо большие провалы. Ллойд Остин и Энтони Блинкен пережили позорный вывод войск из Афганистана с последующим пятидневным приходом к власти талибов (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Джейк Салливан популяризировал мир на Ближнем Востоке, а через неделю произошло кровавое нападение на Израиль. Пит Бутиджич успешно доразвалил американскую инфраструктуру. Джо Байден сохранил им всем должности за личную лояльность и верность Демократической партии.

Автор — заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

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