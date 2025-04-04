Россия и государства Сахеля установят партнерство в безопасности и обороне

Россия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо выступили с совместным заявлением, в котором договорились об установлении стратегического партнерства в области безопасности и обороны. Документ опубликован 4 апреля на сайте МИД РФ по итогам консультаций министров иностранных дел.

«В области безопасности и обороны российская сторона и конфедеральная сторона договорились об установлении прагматичного и солидарного стратегического партнерства», — говорится в документе.

Также участники переговоров осудили «преступный сговор» Украины с террористическими группировками, действующими в Альянсе государств Сахеля (АГС).

«Стороны решительно осудили акты агрессии государств, поддерживающих терроризм, в частности преступный сговор Украины с действующими в Сахеле вооруженными террористическими группировками», — говорится в документе.

Уточняется, что конфедерация Буркина-Фасо, Мали и Нигера поблагодарила Россию за вклад в укрепление мира и стабильности на международной арене.

Российская сторона, в свою очередь, «высоко оценила ведущую роль и значительные усилия Конфедерации АГС как устойчивой модели региональной безопасности» и признала ее позитивный вклад в обеспечение безопасности Сахельского региона.

К тому же министры иностранных дел РФ и Конфедерации договорились проводить консультации на регулярной основе.

«Заседания будут проводиться каждый год в порядке очередности. Второе заседание состоится на территории Конфедерации в сроки, которые будут определены по взаимному согласию по дипломатическим каналам», — уточнили в МИДе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 апреля заявил, что посольство России в Нигере откроется в 2025 году. Он отметил, что очень рад возможности провести двусторонние переговоры «на полях» первой в истории встречи министров иностранных дел РФ и АГС.