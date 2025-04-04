Определены сроки устранения последствий пожара на судостроительном заводе в Карелии
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- Определены сроки устранения последствий пожара на судостроительном заводе в Карелии
Устранение последствий пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске займет два-три месяца. Об этом 4 апреля сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
«Срок работ по устранению последствий пожара составит два-три месяца. Завод продолжит работу в штатном режиме, основные его цеха не пострадали», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что восстановительными работами будет заниматься военно-строительная компания. В течение двух недель специалисты обследуют место возгорания и оценят предстоящий объем работ.
Парфенчиков отметил, что находящиеся на стапелях краболовы и ледоколы будут достроены по графику.
Пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе на площади 1,5 тыс. кв. м в Карелии произошел 3 апреля. Позже его ликвидировали и провели проливку конструкций. В результате происшествия пострадали три человека.
Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания.