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СК РФ пообещал учесть все материалы в деле о крушении танкеров в Керченском проливе

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Следствие учтет все полученные материалы при расследовании уголовного дела о крушении танкеров в Керченском проливе. Об этом 4 марта сообщил Следственный комитет России.

Уточняется, что уголовное дело расследуется по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

«Все представленные материалы следствие тщательно изучит и приобщит к уголовному делу. Содержащиеся в них данные будут учтены при уголовно-правовой оценке произошедших событий», — указано на сайте ведомства.

По данным СК России, в настоящее время проводятся судебные экспертизы, включая техническую и экологическую, а также осуществляются другие следственные мероприятия. Обвинения были предъявлены ряду участников уголовного дела.

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Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Из-за инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.

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