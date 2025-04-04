Несущий похолодание и снегопады циклон накроет Пермский край
В Пермский край придет похолодание. Регион накроет циклон из Гренландии. С середины следующей недели в крае возможны обильные осадки.
Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ, уже в пятницу, 4 апреля, на севере региона ожидаются умеренные, а на юге — слабые осадки в виде мокрого снега с дождем. При этом днем столбики термометров на юге будут подниматься до +5 градусов.
В ночь на субботу на смену прояснениям придут кратковременные дожди и снежная крупа. В северных районах края выпадет мокрый снег. В воскресенье днем температура будет не выше +3 градусов.
Ранее, 2 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве в выходные понизится на восемь градусов по сравнению с началом недели.