Пострадавший от медведя в Подмосковье мужчина смог отправить геолокацию родным

Мужчина, на которого напал медведь в Московской области, сумел после происшествия отправить свою геолокацию родным. Об этом 4 апреля «Известиям» рассказал дядя пострадавшего.

Со слов его дяди, мужчина, после того как на него напал медведь, сумел позвонить своей матери и сбросить ей свою геолокацию. Он добавил, что только благодаря этому его племянника нашли.

По данным «Известий», в настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние оценивается медиками как стабильное.

Накануне стало известно, что в районе деревни Соколово медведь набросился на мужчину, находившегося на лесной делянке. Уточнялось, что зверь набросился на человека и нанес несколько ударов. В результате у мужчины — множественные рваные раны головы и груди, а также перелом левого плеча.