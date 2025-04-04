Реклама
Прямой эфир
Мир
США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 107 беспилотников ВСУ
Мир
Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм
Общество
В Кремле сообщили об отсутствии сигналов от Европы о готовности диалога с РФ
Происшествия
Скончался пострадавший при взрыве на судне в Южной Корее российский моряк
Мир
Экономист Сакс указал на желание Европы продолжать конфликт на Украине
Мир
Спасатели МЧС РФ помогли более 120 пострадавшим при землетрясении жителям Мьянмы
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Общество
Сдавшиеся в плен в Курской области боевики ВСУ начали кампанию против ТЦК
Армия
В Минобороны РФ сообщили о шести атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки
Мир
Дмитриев рассказал о работе над восстановлением прямого авиасообщения между РФ и США
Мир
В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника
Культура
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона представил первый трейлер
Экономика
Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
Культура
В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»
Общество
Военнослужащего задержали по подозрению в подготовке теракта в Подмосковье
Мир
Посол РФ в Словакии рассказал о уважительном отношении к памяти о Второй мировой

В России произошло 214 ДТП за минувшие сутки

0
EN
Фото: ТАСС/Синицын Михаил
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 214 ДТП, в которых погибли 23 и получили ранения 255 человек. 19 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 4 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано шесть ДТП, в которых погибших нет, но семи участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной двух происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями. В результате 64 ДТП, 29 из которых произошли на пешеходных переходах и 35 вне зоны их действия, погибли четыре пешехода, еще 62 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 15 детей-пешеходов, семь из которых получили травмы на пешеходных переходах.

В четверг зарегистрировано 38 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 38 юных участников дорожного движения, в том числе 11 детей-пассажиров, пять велосипедистов и четыре водителя мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погибших детей нет.

«В преддверии выходных призываем автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов. Также помните, что поведение детей на дороге зачастую бывает непредсказуемым, поэтому не спешите возобновлять движение даже на разрешающий вам это действие сигнал светофора, пока не убедитесь, что переход полностью свободен от пешеходов», — сказал «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Меняйте правильно: кому придется получать новые права
Россиян предупредили о необходимости замены водительских удостоверений

В Госавтоинспекции также рассказали, что в некоторых регионах страны продолжаются временные перекрытия движения в связи со сложной паводковой ситуацией или неблагоприятной погодой. Так, в Республике Башкортостан из-за подтопления проезжей части паводковыми водами временно прекращено движение по одной из региональных автомобильных дорог. В Курганской области по той же причине прекращено движение по трем автодорогам регионального значения.

В Мурманской области с сегодняшней ночи в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снега, низовой метели, порывистого ветра и ограничения видимости временно прекращено движение на трех региональных автодорогах Кольского полуострова. Кроме того, по тем же причинам движение перекрыто и на участке с 1408-го по 1510-й км федеральной автомагистрали Р-21 «Кола». В Республике Северная Осетия — Алания с утра 3 апреля восстановлено движение на федеральной автодороге А-164 «Транскам» от населенного пункта Бурон (65-й км) до северного портала Рокского тоннеля (94-й км). Ранее более чем на сутки оно было полностью перекрыто из-за сильных дождей и камнепада.

В ведомстве рекомендовали при планировании поездок на дальние расстояния в этих и соседних регионах следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае негативного прогноза следует на время воздержаться от использования личного автотранспорта или заранее наметить маршруты объездов проблемных мест.

Важное допущение: водителей-иммигрантов отправят на экзамены в ГАИ
Кому и как придется менять национальные права на российские

Ранее в этот день сообщалось, что Госавтоинспекция Москвы анонсировала проведение рейда, в котором особое внимание будет уделено водителям автомобилей такси. Профилактические мероприятия состоятся в ближайшие выходные, 5–6 апреля.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025