В России произошло 214 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 214 ДТП, в которых погибли 23 и получили ранения 255 человек. 19 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 4 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано шесть ДТП, в которых погибших нет, но семи участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной двух происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями. В результате 64 ДТП, 29 из которых произошли на пешеходных переходах и 35 вне зоны их действия, погибли четыре пешехода, еще 62 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 15 детей-пешеходов, семь из которых получили травмы на пешеходных переходах.

В четверг зарегистрировано 38 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 38 юных участников дорожного движения, в том числе 11 детей-пассажиров, пять велосипедистов и четыре водителя мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погибших детей нет.

«В преддверии выходных призываем автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов. Также помните, что поведение детей на дороге зачастую бывает непредсказуемым, поэтому не спешите возобновлять движение даже на разрешающий вам это действие сигнал светофора, пока не убедитесь, что переход полностью свободен от пешеходов», — сказал «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

В Госавтоинспекции также рассказали, что в некоторых регионах страны продолжаются временные перекрытия движения в связи со сложной паводковой ситуацией или неблагоприятной погодой. Так, в Республике Башкортостан из-за подтопления проезжей части паводковыми водами временно прекращено движение по одной из региональных автомобильных дорог. В Курганской области по той же причине прекращено движение по трем автодорогам регионального значения.

В Мурманской области с сегодняшней ночи в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снега, низовой метели, порывистого ветра и ограничения видимости временно прекращено движение на трех региональных автодорогах Кольского полуострова. Кроме того, по тем же причинам движение перекрыто и на участке с 1408-го по 1510-й км федеральной автомагистрали Р-21 «Кола». В Республике Северная Осетия — Алания с утра 3 апреля восстановлено движение на федеральной автодороге А-164 «Транскам» от населенного пункта Бурон (65-й км) до северного портала Рокского тоннеля (94-й км). Ранее более чем на сутки оно было полностью перекрыто из-за сильных дождей и камнепада.

В ведомстве рекомендовали при планировании поездок на дальние расстояния в этих и соседних регионах следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае негативного прогноза следует на время воздержаться от использования личного автотранспорта или заранее наметить маршруты объездов проблемных мест.

Ранее в этот день сообщалось, что Госавтоинспекция Москвы анонсировала проведение рейда, в котором особое внимание будет уделено водителям автомобилей такси. Профилактические мероприятия состоятся в ближайшие выходные, 5–6 апреля.