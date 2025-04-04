Песков назвал важным закон о статусе ветерана для добровольцев в Курской области
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 апреля назвал важным принятие закона о присвоении статуса ветерана боевых действий бойцам в Курской области.
«Речь идет о выполнении поручения президента [России Владимира Путина]. Это именно то, о чем говорил глава государства, и, конечно, мы удовлетворены тем, что уже закон этот принят», — сказал он на брифинге.
По словам Пескова, в законе учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области. По его словам, это касается многих людей, которые героически несут службу и борются за освобождение российских территорий.
Госдума на заседании 3 апреля приняла во втором и третьем чтениях закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Уточняется, что закон относится к тем, кто стал инвалидом из-за ранений или заболеваний, полученных во время выполнения этих задач. Согласно внесенным поправкам, предлагается распространить эти нормы на сотрудников федеральных служб, также статус ветерана будет предоставляться добровольцам, выполняющим указанные задачи.