АвтоВАЗ опроверг слухи о приостановке работы завода

АвтоВАЗ не планирует останавливать производство автомобилей. При этом в мае компания уйдет в плановый двухнедельный единый корпоративный отпуск, во время которого будут проведены модернизация и обслуживание сборочных линий и оборудования. Об этом в пресс-службе компании сообщили «Известиям» 4 апреля.

Отечественный производитель прокомментировал публикации в СМИ и Telegram-каналах о том, что АвтоВАЗ якобы скрытно сокращает производство из-за затоваривания и низких машин, а руководство задумалось о приостановке работы завода в Тольятти. В компании заявили, что авторы этих публикаций «раздувают из мухи слона».

«Текущее состояние АвтоВАЗа позволяет сохранять финансовую стабильность даже при значительных колебаниях спроса. Мы в полной мере выполняем социальные обязательства перед коллективом и ведем работу над всеми новыми проектами: Iskra, старт производства которой планово состоится 19 апреля, кроссовер на платформе Vesta, который мы покажем в июне на ПМЭФ, и последующие модели, которые пока держим в секрете», — подчеркнули в компании.

Ранее в этот день АвтоВАЗ объявил, что продажи классического трехдверного внедорожника Lada Niva в новой модификации Sport начнутся 5 апреля, в день 48-летия с начала производства первой серийной «Нивы». Цена новинки стартует от 1,7 млн рублей.

2 апреля глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в марте российский автомобильный рынок показал значительную негативную динамику, сократившись на 44,4%. В марте в России было продано 28,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 7,4% больше, чем в феврале текущего года, и на 33% меньше, чем годом ранее.