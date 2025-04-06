А вот и мюон

В первое воскресенье апреля в России отмечается День геолога. Геология играет ключевую роль в понимании планеты, обеспечивает нас необходимыми ресурсами и позволяет предсказывать природные катастрофы. Сегодня эти ученые используют технологии, которые еще недавно казались фантастикой. Одна из самых удивительных — мюонография, позволяющая буквально «просвечивать» Землю с помощью частиц из космоса и изучать структуры недр, гор, вулканов, а также получать уникальные данные о залегании полезных ископаемых, которые традиционные способы не могут выявить.

Мюоны (мю-мезоны) — это элементарные частицы, которые рождаются при столкновении космических лучей с ядрами атомов в атмосфере. Они могут проходить сотни метров сквозь крупные объекты и проникать вглубь земли. Впервые их обнаружили в 1936 году, но только в XXI веке, с появлением сверхчувствительных детекторов и мощных компьютеров, технология вышла на новый уровень. Каждую минуту на квадратный метр Земли падает 10 тыс. мюонов. Часть из них поглощается, проходя через материалы и вещества с разной плотностью. Метод мюонографии основан на фиксации непоглощенных частиц детектором. Принцип похож на рентгенографию, но не требует радиоактивных источников излучения и подходит для огромных объектов протяженностью в километры. Сравнивая потоки мюонов, можно исследовать не только горы, но и египетские пирамиды или древнерусские монастыри.

Различают два метода: мюонография и томография мюонного рассеивания. Первый использует детекторы, размещенные снизу или сбоку от объекта, чтобы фиксировать мюоны, которые проходят через него. Второй регистрирует детекторами изменение углов движения мюонов, прошедших через исследуемый объект. Наилучшим угловым разрешением обладают автономные детекторы на основе ядерной фотоэмульсии. Они способны обнаружить объекты размером 15 м на расстоянии 1 км, а на меньших дистанциях — участки с изменением плотности от 50 см. Оба метода экономически выгодные и экологически безопасные.

Самые громкие открытия мюонной томографии связаны с исследованием памятников архитектуры. В 2016 году международная группа ученых обнаружила в пирамиде Хеопса в Египте новый коридор длиной в 30 м и диаметром 8 м. Это первое крупнейшее открытие с XIX века в истории изучения пирамид.

В России мюонографию развивают ученые НИТУ МИСИС и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН. Один из самых значимых проектов был реализован в крепости Нарын-Кала в Дербенте, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследователи обнаружили засыпанное на глубине 10 м сооружение — предположительно, древнейший христианский храм из известных на сегодняшний день.

Кроме того, совместно с комиссией по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете Москвы с использованием эмульсионных детекторов в подвалах церкви Похвалы Божьей Матери Свято-Троицкого Данилова монастыря нашли две скрытые пустые комнаты и неизвестный воздуховод. Ученые предполагают, что это могут быть древние крипты, но их происхождение и назначение еще предстоит изучить. Эти выдающиеся исследования были удостоены Макарьевской премии 2022 года в области естественных наук.

На этом исследования не закончились. В 2023-м в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре между Братской и Троицкой улицами российские ученые обнаружили неизвестные ранее помещения и подземные коридоры пещерного храма.

В горнодобывающей промышленности мюонография совершает настоящую революцию. Традиционные методы разведки требуют взрывных работ, значительных временных затрат и множества скважин — всё это очень дорого и долго делать.

В 2021 году канадский стартап Ideon Technologies впервые применил компактный скважинный детектор мюонов для сканирования уранового месторождения под 600-метровой толщей песчаника на руднике McClean Lake в Саскачеване. Детектор диаметром менее 10 см и мощностью 10 Вт сочетает мюонную томографию с ИИ для анализа данных, значительно повышая точность поиска рудных тел и сокращая экологический ущерб. По словам экспертов, метод превосходит традиционную геофизику в обнаружении глубокозалегающих месторождений, что подтвердили и проекты в Селлафилде (Великобритания) и на «Фукусиме-1».

В конце 2024 года ученые Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) успешно протестировали мюонный детектор, предназначенный для работы в скважине при разведке твердых полезных ископаемых. В будущем он позволит анализировать изменения потока мюонов и создавать трехмерные модели подземных структур, выявляя месторождения руд и других ценных ресурсов. Разработка открывает новые возможности для неразрушающей геологоразведки, снижая затраты на бурение и повышая точность поиска.

Мюонная томография становится также бесценным инструментом для обеспечения безопасности. В Японии технологию используют для контроля состояния затопленных реакторов «Фукусимы». В Италии с ее помощью изучают динамику магматического столба под Везувием, состояние древних сооружений в Риме.

Мюонографические исследования — эффективный, экономичный и экологически безопасный способ исследований и мониторинга внутренней структуры крупных природных, культурных и промышленных объектов. Метод определяет разность плотностей горных пород в межскважинном пространстве и повышает уровень изученности недр, что позволяет геологам строить более детальные трехмерные модели массива и минимизировать последствия возможных природных и техногенных катастроф для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Автор — старший преподаватель кафедры геологии и маркшейдер­ского дела НИТУ МИСИС.

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