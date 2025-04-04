Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе

Министр транспорта России Роман Старовойт в ходе заседания правкомиссии 4 апреля сообщил о завершении расследования причин крушения танкеров в Керченском проливе.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива», — приводятся его слова в Telegram-канале правительства РФ.

Старовойт также отметил, что экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями Минтранса России. Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет.

Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что продолжается мониторинг ситуации в зонах чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что водолазы регулярно обследуют затонувшие фрагменты танкеров.

Кроме того, по итогам расследования Ространснадзора были предложены меры для предотвращения подобных инцидентов, включая контроль за соблюдением судами сезонных и районных ограничений.

В свою очередь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила экологический ущерб от крушения танкеров в Черном море в 84,9 млрд рублей. Убытки от судна «Волгонефть-212» составили около 49,5 млрд рублей, а от «Волгонефти-239» — почти 35,5 млрд рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что компаниям предоставлен месяц для добровольного возмещения ущерба, после чего иски будут направлены в суд.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Из-за инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.