Банк «РОССИЯ» вошел в топ-25 самых надежных кредитных организаций по версии Forbes

Акционерный Банк «РОССИЯ» вошел в топ-25 самых надежных кредитных организаций страны в рейтинге издания Forbes за 2025 год. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 4 апреля на сайте банка.

Отмечается, что при составлении рейтинга аналитики ориентировались на данные рейтинговых агентств, аккредитованных Центробанком (ЦБ) РФ: «АКРА», «Эксперт РА», НКР и НРА. Как отмечают в издании, их оценки отражают кредитоспособность банков в рублях.

«Банк «РОССИЯ» включен во вторую группу надежности с высоким уровнем кредитоспособности, лишь немногим ниже максимального. К этой группе относятся крупные банки с госучастием и крупнейшие частные кредитные организации. В 2025 году Банк «РОССИЯ» улучшил свою позицию на пять пунктов, заняв в рейтинге 23-е место», — говорится в сообщении.

В фервале сообщалось, что в России предлагают создать рейтинг безопасности банков. Отмечается, что такой подход позволит заемщикам осознанно подходить к выбору финансовых учреждений и повысит уровень доверия к банковской системе без создания дополнительных административных барьеров для бизнеса.