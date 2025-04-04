Инвесторы обеднели на $2,5 трлн из-за тарифов Трампа. Что пишут СМИ

На фондовых рынках произошла крупная распродажа после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении широкомасштабных тарифов. Потери американских инвесторов за один день составили $2,5 трлн, падения произошли также на биржах Европы и Азии. Обвал произошел и на рынке нефти. Что пишут мировые СМИ о последствиях тарифов — в дайджесте «Известий».

Bloomberg: S&P 500 переживает худшее падение со времен COVID-19

Основной биржевой индекс США S&P 500 показал самое большое падение с июня 2020 года. Он упал на 4,8%, всего американские акции потеряли $2,5 трлн. Пошлины Трампа спровоцировали страх рецессии и заставили инвесторов перейти в такие безопасные активы, как облигации и японская иена.

Bloomberg Индекс Nasdaq 100 упал на 5,4% — худший день с сентября 2022 года — из-за потери Apple Inc. на 9%, в то время как Nvidia Corp. и Tesla Inc. тоже упали. Все, от производителей кроссовок до одежды, упали после того, как Трамп ввел новые пошлины для важнейших стран-производителей, включая Вьетнам и Индонезию. Nike Inc. упали на 14%, Lululemon Athletica Inc., Abercrombie & Fitch Co. и Gap Inc. также снизились.

Хотя распродажа была широкой, инвесторы изымали в первую очередь рискованные акции быстрорастущих компаний, которые вели рынок вверх в течение последних двух лет. Продолжение распродажи 4 апреля, когда будет опубликован отчет правительства о занятости за март, грозит расширить потери S&P 500 до шести из последних семи недель.

The New York Times: рынки Азии и Европы падают два дня подряд

Цены на акции в Азии и Европе падали второй день подряд, пока сохраняются опасения относительно экономических последствий введения Трампом широких пошлин. Индекс Nikkei 225 в Японии упал на 2,8% на фоне того, что страна столкнется с 24-процентными тарифами на свои товары. В Южной Корее индекс Kospi упал на 0,9% в пятницу после падения примерно на такую ​​же величину днем ​​ранее. Для этой страны установлены пошлины в 26%.

The New York Times Рынки в Европе в основном открылись снижением в целом примерно на 1%. Акции банков пострадали больше всего, что отражает опасения замедления экономического роста из-за тарифов, установленных на уровне 20% на товары из Европейского союза и 10% на импорт из Великобритании.

Акции в Юго-Восточной Азии были обрушены после того, как тарифы Трампа сильно ударили по странам, которые перерабатывают много китайских компонентов для рынка США, обходя до сих пор американские тарифы на товары, поступающие напрямую из Китая. Фондовый рынок во Вьетнаме снова упал в пятницу после падения в предыдущий день. Фондовые рынки материкового Китая, Гонконга и Тайваня закрыты 4 апреля в связи с праздниками.

Reuters: нефтяную отрасль ждет худшая неделя за последние месяцы

Новые пошлины Трампа могут привести к худшей неделе для цен на нефть за последние месяцы, так как у инвесторов возникли опасения, что глобальная торговая война нанесет ущерб спросу на нефть. Фьючерсы на марку Brent упали до $68,86 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI упали до $65,66. Brent идет к самому большому недельному падению с 14 октября, а WTI — с 21 января.

Reuters Усугубило пессимистичные настроения решение Организации стран — экспортеров нефти и их союзников (ОПЕК+) о реализации своего плана по увеличению добычи нефти. Теперь организация намерена вернуть на рынок в мае 411 тыс. баррелей в сутки по сравнению с изначально запланированными 135 тыс. баррелей.

Импорт нефти, газа и нефтепродуктов был освобожден от новых масштабных пошлин Трампа, однако остальные тарифы могут спровоцировать всплеск инфляции, замедлить экономический рост и обострить торговые споры, что оказывает давление на цены на нефть.

Associated Press: Трамп отреагировал на падение рынков

Трамп дал положительную оценку текущей ситуации после того, как 3 апреля фондовый рынок США резко упал из-за введенных им пошлин. Президент сказал, что этого следовало ожидать. Он сравнил Соединенные Штаты с больным пациентом, которому нужна операция.

Associated Press Я думаю, что всё идет очень хорошо. Мы имеем дело с операцией, как когда пациенту делают операцию, и это большое событие. Я говорил, что всё будет именно так», — сказал он, очевидно, намекая на распродажу. Он говорил о триллионах долларов инвестиций, которые «поступают в нашу страну» от компаний, желающих производить свою продукцию в США, чтобы избежать пошлин.

Общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп сказал, что он открыт для использования пошлин в переговорах с другими странами и что это будет зависеть от того, смогут ли они предложить что-то «феноменальное» взамен. Он утверждает, что другие страны уже давно эксплуатируют США, и он хочет, чтобы это прекратилось.

Politico: тарифы Трампа ставят под угрозу производство оружия

Тарифная политика Трампа может нарушить глобальные цепочки поставок, от которых зависит производство американского вооружения. Это усложнит для США противодействие Китаю. В частности, тарифы скажутся на совместных предприятиях по строительству подводных лодок с Великобританией и Австралией. По мнению аналитиков, подход Америки может привести к тому, что скептически настроенные партнеры начнут искать другие пути сотрудничества.

Politico Пентагон потратил десятилетия на создание, финансирование и взращивание глобальной сети поставщиков и компаний, которые теперь сталкиваются с тарифами. Без исключений для обороны администрация могла бы свести на нет большую часть этой работы, задерживая производство американского оружия для страны и других покупателей. «Будет нехватка поставок, ответный удар, и наши союзники и другие партнеры будут мстить, — сказал Билл Гринволт, бывший сотрудник Пентагона по закупкам. — Некоторые потенциально жизненно важные поставки либо будут стоить намного дороже, чем они стоили, либо их просто не будет».

К программам, оказавшимся под угрозой, относятся истребитель F-35, на котором летают 20 стран в рамках партнерства, призванного обеспечить странам-участницам производственные мощности, а также важные проекты в области ракетной и противовоздушной обороны с Норвегией и Израилем. Эти и другие проекты имеют ключевое значение для обороны в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.