Инвесторы обеднели на $2,5 трлн из-за тарифов Трампа. Что пишут СМИ
На фондовых рынках произошла крупная распродажа после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении широкомасштабных тарифов. Потери американских инвесторов за один день составили $2,5 трлн, падения произошли также на биржах Европы и Азии. Обвал произошел и на рынке нефти. Что пишут мировые СМИ о последствиях тарифов — в дайджесте «Известий».
Bloomberg: S&P 500 переживает худшее падение со времен COVID-19
Основной биржевой индекс США S&P 500 показал самое большое падение с июня 2020 года. Он упал на 4,8%, всего американские акции потеряли $2,5 трлн. Пошлины Трампа спровоцировали страх рецессии и заставили инвесторов перейти в такие безопасные активы, как облигации и японская иена.
Хотя распродажа была широкой, инвесторы изымали в первую очередь рискованные акции быстрорастущих компаний, которые вели рынок вверх в течение последних двух лет. Продолжение распродажи 4 апреля, когда будет опубликован отчет правительства о занятости за март, грозит расширить потери S&P 500 до шести из последних семи недель.
The New York Times: рынки Азии и Европы падают два дня подряд
Цены на акции в Азии и Европе падали второй день подряд, пока сохраняются опасения относительно экономических последствий введения Трампом широких пошлин. Индекс Nikkei 225 в Японии упал на 2,8% на фоне того, что страна столкнется с 24-процентными тарифами на свои товары. В Южной Корее индекс Kospi упал на 0,9% в пятницу после падения примерно на такую же величину днем ранее. Для этой страны установлены пошлины в 26%.
Акции в Юго-Восточной Азии были обрушены после того, как тарифы Трампа сильно ударили по странам, которые перерабатывают много китайских компонентов для рынка США, обходя до сих пор американские тарифы на товары, поступающие напрямую из Китая. Фондовый рынок во Вьетнаме снова упал в пятницу после падения в предыдущий день. Фондовые рынки материкового Китая, Гонконга и Тайваня закрыты 4 апреля в связи с праздниками.
Reuters: нефтяную отрасль ждет худшая неделя за последние месяцы
Новые пошлины Трампа могут привести к худшей неделе для цен на нефть за последние месяцы, так как у инвесторов возникли опасения, что глобальная торговая война нанесет ущерб спросу на нефть. Фьючерсы на марку Brent упали до $68,86 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI упали до $65,66. Brent идет к самому большому недельному падению с 14 октября, а WTI — с 21 января.
Импорт нефти, газа и нефтепродуктов был освобожден от новых масштабных пошлин Трампа, однако остальные тарифы могут спровоцировать всплеск инфляции, замедлить экономический рост и обострить торговые споры, что оказывает давление на цены на нефть.
Associated Press: Трамп отреагировал на падение рынков
Трамп дал положительную оценку текущей ситуации после того, как 3 апреля фондовый рынок США резко упал из-за введенных им пошлин. Президент сказал, что этого следовало ожидать. Он сравнил Соединенные Штаты с больным пациентом, которому нужна операция.
Общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп сказал, что он открыт для использования пошлин в переговорах с другими странами и что это будет зависеть от того, смогут ли они предложить что-то «феноменальное» взамен. Он утверждает, что другие страны уже давно эксплуатируют США, и он хочет, чтобы это прекратилось.
Politico: тарифы Трампа ставят под угрозу производство оружия
Тарифная политика Трампа может нарушить глобальные цепочки поставок, от которых зависит производство американского вооружения. Это усложнит для США противодействие Китаю. В частности, тарифы скажутся на совместных предприятиях по строительству подводных лодок с Великобританией и Австралией. По мнению аналитиков, подход Америки может привести к тому, что скептически настроенные партнеры начнут искать другие пути сотрудничества.
К программам, оказавшимся под угрозой, относятся истребитель F-35, на котором летают 20 стран в рамках партнерства, призванного обеспечить странам-участницам производственные мощности, а также важные проекты в области ракетной и противовоздушной обороны с Норвегией и Израилем. Эти и другие проекты имеют ключевое значение для обороны в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.