Инвесторы обеднели на $2,5 трлн из-за тарифов Трампа. Что пишут СМИ

Индекс Nasdaq 100 упал на 5,4% — худший день с сентября 2022 года — из-за потери Apple Inc. на 9%, в то время как Nvidia Corp. и Tesla Inc. тоже упали. Все, от производителей кроссовок до одежды, упали после того, как Трамп ввел новые пошлины для важнейших стран-производителей, включая Вьетнам и Индонезию. Nike Inc. упали на 14%, Lululemon Athletica Inc., Abercrombie & Fitch Co. и Gap Inc. также снизились.