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Вышел документальный фильм «Музыка будь со мной» о VK Fest

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Фото: vk.com/VK Fest
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Баста, L'One и BLIZKEY рассказали про закулисье VK Fest в документальном фильме «Музыка будь со мной»

Историю главного фестиваля страны раскрывает документальный фильм «Музыка будь со мной» от медиа «На шуме». Интервью для него дали Баста, L'One, BLIZKEY и организаторы VK Fest. Фильм уже доступен в «VK Видео». На 90 минут зритель может заглянуть в закулисье фестиваля и узнать, как VK Fest прошел путь от идеи до ежегодного события, которое собирает сотни тысяч человек. Документальный фильм погружает в атмосферу оупен-эйра из разных городов.

Герои фильма поделились личными впечатлениями о VK Fest и мыслями об индустрии. Баста рассказал, как готовится к встрече со зрителями, почему считает VK Fest амбассадором фестивалей и какой музыки ему не хватает в целом. BLIZKEY дал советы молодым артистам и рассказал, как попасть на фестивали и стать знаменитым. L'One признался, что не любит работать по сценарию и импровизирует с трек-листами в рамках выступления, а еще поделился историей создания сингла и обложки «Я в огне».

«На московском VK Fest я презентовал песню «Я в огне». Случился сиюминутный маркетинг, как я это называю. В Санкт-Петербурге на сцене фестиваля вышло так, что передо мной огонь, за мной огонь, всё это сходится вместе, и кажется, что я в одном большом костре. Зритель из первого ряда сделал фото — так и родилась обложка к синглу. Мы сделали мерч с этим принтом. Я его раздавал на фесте в Москве, когда презентовал песню», — сказал L'One.

В фильм вошли истории от спикеров о начале фестиваля, его миссии и структуре. В нем можно узнать, кто придумал VK Fest, по какому принципу собирается лайнап, как организаторы строят работу, чтобы предусмотреть максимум деталей, и зачем фестиваль нужен соцсети и людям.

«Иногда за нашими технологиями и продуктами можно не сразу увидеть сердце и социальные инициативы. В основе каждого нашего проекта — польза для людей, комфорт и забота. Мы стремимся быть ближе к аудитории, говорить с ней на одном языке здесь и сейчас. Этот подход мы перенесли в наш фестиваль, где создаем пространство для живого общения и ярких эмоций», — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Кроме артистов, в документальном кино к 10-летию фестиваля снялись эксперт в области фестивального бизнеса Юрий Субботин, руководитель фестиваля Зоя Новикова, генеральный продюсер Radio Record Андрей Резников, исполнительный директор фестиваля Злата Колотвина и другие участники команды VK Fest. Медиа «На шуме» представило фильм в рамках документального проекта о фестивалях России.

VK Fest 2025 пройдет с 14 июня по 20 июля в пяти городах России. Впервые фестиваль принимают Челябинск и Казань, также VK Fest состоится в Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее VK Fest объявил первую часть лайнапа: 70 артистов, которые выйдут на сцену в разных городах. Скоро фестиваль анонсирует площадки проведения и новых исполнителей, известных спикеров зоны лектория и представителей сцены блогеров.

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