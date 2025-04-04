ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в общежитии в Подмосковье
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 4 апреля опубликовал видео задержания военнослужащего, который готовил теракт в общежитии курсантов военных учебных заведений в Подмосковье.
Уточняется, что подозреваемого задержали в момент изъятия компонентов для изготовления взрывного устройства. В его мобильном телефоне была обнаружена переписка с куратором с Украины, в которой обсуждались подробности запланированного преступления.
Задержанный объяснил следователям, что украинские кураторы обещали отправить в западные страны его детей.
Военнослужащего задержали в Подмосковье в этот же день. Он вступил в контакт с украинскими спецслужбами и получил взрывное устройство с намерением обмотать себя взрывчаткой для последующего «самоподрыва». По данному факту возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.