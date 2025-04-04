В МИД Британии сообщили о переговорах с США на фоне введения пошлин
Великобритания ведет переговоры с США о возможном экономическом соглашении после введения пошлин американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 4 апреля сообщил журналистам британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми перед вторым днем встречи глав МИД стран НАТО.
Он назвал Великобританию великой морской державой и страной, которая «верит в открытую торговлю».
«В настоящее время мы проводим консультации с представителями бизнеса и промышленности. Мы ведем переговоры с Соединенными Штатами, чтобы заключить экономическое соглашение», — отметил Лэмми.
По словам главы британского МИДа, главная цель переговоров — обеспечить интересы народа Великобритании, который обеспокоен своими доходами и экономическим благосостоянием.
2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент заявил, что американцы снова станут богатыми.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 апреля отметил, что мировую экономику лихорадит от пошлин, введенных администрацией президента США, поступают неблагоприятные прогнозы экономистов.