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«Скорая» перевернулась после столкновения с Mercedes в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Никулин Николай
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Карета скорой помощи перевернулась после столкновения с Mercedes в Москве. Об этом 4 апреля сообщил источник «Известий».

«Скорая» перевернулась в результате ДТП», — уточнил собеседник.

Инцидент произошел на Донской улице. Уточняется, что 38-летний водитель иномарки, в салоне которой не было пассажиров, врезался в бок машины скорой помощи и от удара последняя опрокинулась. Как указал источник, водитель скорой не пропустил автомобилиста.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

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Днем ранее сообщалось, что пожарная машина и легковой автомобиль столкнулись в Долгопрудном. В результате ДТП пострадал водитель легковушки.

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