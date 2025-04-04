«Скорая» перевернулась после столкновения с Mercedes в Москве
Карета скорой помощи перевернулась после столкновения с Mercedes в Москве. Об этом 4 апреля сообщил источник «Известий».
«Скорая» перевернулась в результате ДТП», — уточнил собеседник.
Инцидент произошел на Донской улице. Уточняется, что 38-летний водитель иномарки, в салоне которой не было пассажиров, врезался в бок машины скорой помощи и от удара последняя опрокинулась. Как указал источник, водитель скорой не пропустил автомобилиста.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.
Днем ранее сообщалось, что пожарная машина и легковой автомобиль столкнулись в Долгопрудном. В результате ДТП пострадал водитель легковушки.