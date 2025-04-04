Что делать, если в квартире не греют батареи: куда жаловаться, как сделать перерасчет

Нередко в отопительный сезон жильцы многоквартирных домов сталкиваются с тем, что температура в помещении не соответствует принятым нормам или тепло вовсе не поступает в квартиры. Что делать, если батареи не греют, куда можно пожаловаться на плохое отопление и как сделать перерасчет за некачественно оказанную услугу рассказывают «Известия».

Иногда в многоквартирном доме после включения отопления батареи чуть теплые или вовсе холодные. На то есть несколько причин. Если радиатор греет, но теплоотдача от него небольшая, проблема может быть в обычном загрязнении. Такое может произойти с радиаторами, которые не чистили много лет.

Также может быть закрыт шаровый кран, который находится в месте, где труба соприкасается с радиатором. Если ручка крана стоит перпендикулярно трубе, то тепло не сможет попасть в квартиру. Помимо крана многие современные батареи оснащены термостатической головкой — устройством, которое контролирует интенсивность подачи тепла. Нужно убедиться, что оно работает, покрутив в разные стороны до упора. Вышедшее из строя устройство придется заменить.

Еще одна распространенная причина — образование воздушной пробки. Узнать, что в батарею попал воздух, довольно просто: трубы остаются горячими, а сам радиатор — холодным. Устранить проблему можно с помощью клапана Маевского. Он установлен в верхней части большинства современных батарей. Чтобы выпустить воздух, нужно открыть клапан и слить воду. Как только вода польется ровной струей, кран можно закрывать. Тепло появится в течение 10-15 минут.

Кроме того, батареи могут быть холодными из-за аварии, проводимых ремонтных работ, а также в связи с сезонным отключением отопления. Обычно тепло перестает поступать в квартиры, если среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти дней. Как пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, отключать отопление раньше этой температурной отметки нельзя.

Как правило отключение происходит с конца апреля по май. Начало же отопительного сезона начинается в конце сентября — первой половине октября. В среднем отопительный период длится восемь месяцев. При этом отопление должно подаваться постоянно, суммарный перерыв в течение месяца не может превышать 24 часов, а температура в помещении должна быть не ниже +18 градусов, в угловых комнатах — не ниже +20.

Куда жаловаться на плохое отопление

Если время отключения отопления еще не подошло, а батареи в квартире греют слабо, следует обратиться в управляющую компанию или непосредственно к поставщику услуг. Так же следует поступить, если в квартире слишком жарко в отопительный сезон, или услуга предоставлялась с перерывами, превышающими установленные законом временные рамки.

Специалист должен проверить коммуникации, письменно зафиксировать факт отсутствия тепла, указав конкретные показания (температуру), и в случае необходимости устранить неполадки. Если проблема не с батареями, а в некачественной услуге, то на устранение недостатков есть две недели.

Также во время визита составляется акт в двух экземплярах. Одна копия остается у владельца квартиры. Документ нужен для того, чтобы обратиться за перерасчетом платы за отопление и для обращения в вышестоящие инстанции. Если проблема так и не была решена, собственник может обратиться с жалобой в территориальный отдел жилищной инспекции или Роспотребнадзор.

Как получить перерасчет за отопление

При постоянных перебоях с теплом в квартирах жильцы вправе потребовать перерасчет. Для этого нужно обратиться с заявлением в управляющую компанию или ближайший офис МФЦ. Из основных документов потребуются паспорт и акт замера температуры в квартире, который проводила аварийная бригада.

Стоимость услуги должны снизить на 0,15% за каждый час отклонения, когда температура была ниже нормы. Расчет производится отдельно за ночные и дневные часы, так как днем отклонения в меньшую стороны недопустимы. Ночью показания могут отклоняться в меньшую сторону, но не более чем на три градуса Цельсия.

Основания и порядок перерасчета прописаны в постановлении правительства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Можно ли уменьшить платежи за отопление

Сэкономить на отоплении можно с помощью счетчиков тепла. Тогда управляющая компания рассчитает тарифы, исходя из показаний счетчиков. Но они должны быть установлены у большинства жильцов многоквартирного дома. Решение принимается на общем собрании собственников. Если счетчики установлены без согласия соседей, то передать показания не получится.

В квартирах со стояковой системой отопления индивидуальные приборы учета устанавливаются на каждый радиатор, а при поквартирной разводке — на трубу, входящую в квартиру. Регулируя температуру, жильцы могут уменьшить плату за отопление и сэкономить до 15–20% от ежемесячных платежей.

Ранее «Известия» писали, что в России могут ввести обязательную маркировку отопительных приборов.