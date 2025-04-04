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СМИ сообщили о рейде ЦАХАЛ в северных районах Газы

Bloomberg: израильская армия вошла в северные районы Газы
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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала рейды в северной части сектора Газа, в районе Шуджаийя, против палестинского движения ХАМАС. Об этом 4 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Израиль направил солдат в северные районы Газы, заявив, что хочет расширить там буферную зону в связи с эскалацией операций против ХАМАС», — говорится в материале.

Также сообщается, что в районе Шуджаийя израильские военные уничтожили инфраструктуру и командно-контрольные центры, принадлежащие ХАМАС.

По миру сил: в ХАМАС одобрили план Египта по Газе на фоне протестов населения
Израиль же требует сдачи оружия со стороны палестинского движения

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира палестинского движения ХАМАС Хасана Фархата в западной части Ливана в результате удара в районе Сайды. По данным военных, Фархат возглавлял силы движения в западном секторе Ливана и «представлял угрозу Израилю и его гражданам».

До этого, 2 апреля, сообщалось, что израильские ВВС перехватили две ракеты, запущенные по территории страны из сектора Газа. Об ущербе или пострадавших в результате атаки не было речи.

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