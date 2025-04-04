СМИ сообщили о рейде ЦАХАЛ в северных районах Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала рейды в северной части сектора Газа, в районе Шуджаийя, против палестинского движения ХАМАС. Об этом 4 апреля сообщило агентство Bloomberg.
«Израиль направил солдат в северные районы Газы, заявив, что хочет расширить там буферную зону в связи с эскалацией операций против ХАМАС», — говорится в материале.
Также сообщается, что в районе Шуджаийя израильские военные уничтожили инфраструктуру и командно-контрольные центры, принадлежащие ХАМАС.
Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира палестинского движения ХАМАС Хасана Фархата в западной части Ливана в результате удара в районе Сайды. По данным военных, Фархат возглавлял силы движения в западном секторе Ливана и «представлял угрозу Израилю и его гражданам».
До этого, 2 апреля, сообщалось, что израильские ВВС перехватили две ракеты, запущенные по территории страны из сектора Газа. Об ущербе или пострадавших в результате атаки не было речи.