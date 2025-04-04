Более 250 ландшафтных пожаров произошло в Забайкалье с начала года
В Забайкальском крае с начала текущего 2025 года зафиксировали 256 ландшафтных пожаров, из них 62 были в лесах региона. Такая информация прозвучала на брифинге по пожароопасной обстановке, сообщает ИА ChitaMedia в пятницу, 4 апреля.
При этом число пожаров по сравнению с аналогичными периодом прошлого года ниже, а площади возгораний, напротив, выросли.
Огонь уже уничтожил более 11 тыс. га. Так, в текущем году сгорело на 1,5 га сухой травы больше, чем годом ранее. Объемы лесной территории выросли на 3 тыс. га.
Ранее сообщалось, что в лесах Забайкальского края расставят около 380 фотоловушек для поиска поджигателей. Информация с устройств будет незамедлительно поступать в диспетчерский пункт.