Дмитриев убежден, что Трамп спас мир от третьей мировой войны

Администрация президента США Дональда Трампа спасла мир от третьей мировой войны. Об этом 3 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.

«Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования», — сказал он.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и Трамп ведут «хорошие переговоры» о прекращении конфликта на Украине. Дмитриев также раскритиковал администрацию экс-президента США Джо Байдена за то, что она не взаимодействовала с Россией.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.