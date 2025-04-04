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СМИ сообщили о планах ЕС ввести экстренные меры из-за притока товаров из Азии

FT: Европа приготовилась к экстренным мерам из-за притока китайских товаров
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Европейский союз (ЕС) готовится к введению экстренных мер из-за повышенных торговых пошлин США, которые могут спровоцировать волну дешевых товаров из Азии в страны Евросоюза. Об этом 4 апреля сообщила газета Financial Times (FT).

По словам главного экономиста Deutsche Bank по Германии Робина Винклера, производители из Китая будут стремиться продать больше своей продукции в Европе и других странах, поскольку они сталкиваются с «огромной тарифной стеной в США».

Поток такого импорта усилит угрозу для европейской экономики, связанную с введенными американским лидером Дональдом Трампом тарифами, поэтому Брюссель вынужден принять защитные меры в отношении большинства отраслей, пишет издание.

Как отметил президент института Ifo Клеменс Фюст, планируемые Трампом высокие пошлины станут «двойным ударом» для промышленности Германии. Немецкая экономика и так находится в стагнации, поэтому, вероятно, тарифы США подтолкнут страну к спаду, добавил он.

«Худший экономический кошмар Европы только что стал явью», — приводит FT цитату главы глобального макроэкономического подразделения ING Карстена Бжески.

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2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

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