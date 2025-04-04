В ДНР юношу приговорили к 6,6 года воспитательной колонии по делу о госизмене
В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил 17-летнего юношу к 6,6 года колонии по делу о госизмене. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры ДНР.
«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — указано в сообщении.
Уточняется, что несовершеннолетний, выполняя задания Службы безопасности Украины (СБУ), собирал и передавал противнику сведения о местонахождении подразделений Российской армии. Однако сотрудники полиции смогли пресечь преступную деятельность.
В ведомстве добавили, что суд назначил фигуранту наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Накануне силовики задержали в Херсонской области женщину, переводившую деньги Вооруженным силам Украины для приобретения бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов. Подозреваемую заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.