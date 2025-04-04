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Демонстранты пытались сорвать выступление Орбана на радио

24.hu: демонстранты пытались сорвать выступление Орбана в эфире радио Kossuth
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Фото: TASS/Marton Monus
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Демонстранты пытались сорвать выступление премьер-министра Виктора Орбана в утренней программе радиостанции Kossuth, протестуя против выхода страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом 4 апреля сообщил 24.hu.

Согласно данным портала, некоторые участники акции пришли с дубинками и принесли палестинский флаг.

«Перед началом мероприятия полиция призвала организаторов не занимать проезжую часть и соблюдать правила проведения собраний, однако они посчитали, что эти правила к ним не применяются», — указано в публикации.

Кроме того, протестующие образовали группу, усевшись на землю у ворот. Однако сотрудники полиции потребовали от всех встать и предъявить удостоверения личности. Отмечается, что один из демонстрантов агрессивно отреагировал на действия правоохранителей.

Тем временем Орбан вышел из автомобиля у главного входа и направился в здание медиахолдинга MTVA, где расположена редакция радио Kossuth. В этот момент протестующие кричали и свистели за полицейским кордоном.

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3 апреля Орбан объявил о решении Венгрии выйти из МУС, заявив, что организация утратила независимость и превратилась в политический институт. По его словам, это особенно проявилось в решениях суда по Израилю. Он подчеркнул, что страна как демократическое конституционное государство не может участвовать в работе политически мотивированного международного суда.

Международная правозащитная организация Amnesty International 1 апреля призвала Венгрию арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху, который посетит страну по приглашению своего венгерского коллеги. По данным организации, венгерский премьер заявил, что не будет исполнять ордер, выданный МУС, хотя как государство — член Евросоюза страна обязана это сделать.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы министерства обороны страны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. В суде постановили, что два политика ответственны за военные преступления против мирного населения. Готовность исполнить это решение суда выразили Великобритания, Нидерланды и Эстония, против выступили США и Франция.

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